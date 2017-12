Dopo l'arrivo della, Nintendo è tornata sul palco dei Game Awards per annunciare che i primi due capitoli di Bayonetta saranno disponibili su Switch a partire dal 16 febbraio 2018.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Bayonetta 2 arriverà in versione retail su Nintendo Switch il 16 febbraio, contenendo al suo interno anche il primo capitolo della serie. La notizia farà senz'altro piacere ai possessori della console ibrida, dato che in questo modo potranno recuperare in un colpo solo i due ottimi action game sviluppati da Platinum Games.

Vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia.