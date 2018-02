Bayonetta 1 e 2 in azione su Switch in modalità portatile

Dopo avervi mostrato una serie di video gameplay tratti dalle versionidi, vi proponiamo un altro filmato in cui possiamo vedere in due giochi in azione nella modalità portatile della console ibrida

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, i primi due capitoli di Bayonetta sembrano comportarsi abbastanza bene anche nella modalità portatile di Switch. Trattandosi di un video off-screen, comunque, non abbiamo indicazioni molto accurate sulla qualità grafica, ma intanto possiamo farci una prima idea sulla fluidità e sulla resa generale dei due porting.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un video confronto fra le versioni Nintendo Switch e Wii U dei due capitoli di Bayonetta.