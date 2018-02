Bayonetta 1&2, Injustice 2 e Kingdom Come Deliverance in diretta oggi 20 febbraio

Preparatevi, perché quella di oggi sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti targati. Francesco e Giuseppe daranno il via alle danze allecon Bayonetta & Bayonetta 2 , i due fenomenali action game diappena approdati su

A partire dalle ore 17:00 saremo invece in compagnia di SchiacciSempre, che giocherà al DLC delle Tartarughe Ninja di Injustice 2, disponibile dalla scorsa settimana per tutti gli acquirenti del terzo pack dei personaggi e da oggi 20 febbraio per l'acquisto singolo. Chiuderemo in bellezza la giornata alle ore 21:00 con una diretta in compagnia di Alessandro Bruni interamente dedicata alle mod e all'ottimizzazione della versione PC di Kingdom Come Deliverance.

Le trasmissioni andranno in onda come al solito sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Non dimenticate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare!