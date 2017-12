Bayonetta 1 & 2 per Switch: annunciata la Special Edition con tanti contenuti esclusivi

Come ormai tutti saprete, oltre ad aver svelato in maniera del tutto inaspettatain esclusiva per, la casa di Kyoto ha anche annunciato l'arrivo sulla console ibrida dei primi due episodi.

Oltre ad un'edizione standard, che comprende la scheda di gioco di Bayonetta 2 e un codice download per il primo Bayonetta, approderà in Europa anche una Special Edition contenente la scheda di gioco di Bayonetta 2, un codice download per il primo Bayonetta, una custodia SteelBook, 22 Carte dei Versetti e 3 fogli di adesivi. Potete vedere un'anteprima dei contenuti nell'immagine allegata in calce alla notizia: cosa ve ne pare?

I primi due capitoli della serie arriveranno su Nintendo Switch il 16 febbraio 2018. La data d'uscita di Bayonetta 3, invece, è ancora avvolta nel mistero.