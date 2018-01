Bayonetta 1 e 2: rivelato il peso dei primi due capitoli su Nintendo Switch

Il catalogo delsi è aggiornato con nuove informazioni sui primi due capitoli di Bayonetta in arrivo su, incluso il peso dei due giochi in edizione digitle. Quanto spazio in memoria vi occorrerà liberare sulla console?

Stando alle informazioni riportate sul Nintendo eShop, la versione digitale di Bayonetta 1 peserà 8.5GB, mentre per Bayonetta 2 occorreranno 12.4GB. Ricordiamo che il secondo capitolo sarà disponibile su Switch anche in edizione retail con una Special Edition ricca di contenuti, incluso il codice download per il primo Bayonetta.

Senza dimenticare, naturalmente, che lo scorso dicembre è stato annunciato Bayonetta 3 in esclusiva per la console ibrida Nintendo.