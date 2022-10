Bayonetta 1 introvabile su Switch: Nintendo si scusa e promette nuove scorte a breve

Il lancio di Bayonetta 3 su Switch sta spingendo tanti utenti ad arricchire la propria collezione recuperando anche il primo capitolo della serie. La grande richiesta proveniente dalla community per la versione su cartuccia di Bayonetta 1, però, sta causando qualche grattacapo alla logistica della casa di Kyoto.

Il sold-out delle copie retail di Bayonetta 1 su Switch sta alimentando la protesta di chi desiderava ripercorrere dal principio le gesta della Strega di Umbra sulla console ibrida di Nintendo. Consapevoli della delusione dei fan vecchi e nuovi della saga culto di PlatinumGames, i curatori dei profili social della Grande N si rivolgono agli appassionati per informarli delle iniziative prese dall'azienda nipponica per superare questo momento.

Nel messaggio pubblicato da Nintendo Italia, i gestori dei profili social della divisione nostrana di Nintendo intervengono con delle "scuse per non essere riusciti a soddisfare la domanda relativa alla versione su scheda del primo Bayonetta. Nuove scorte verranno messe in vendita un'ultima volta nel My Nintendo Store quest'anno".

Entro la fine del 2022, il negozio digitale di Nintendo riceverà quindi un nuovo rifornimento di Bayonetta 1 su cartuccia, per la gioia dei collezionisti: si tratterà però dell'ultimo restock, di conseguenza invitiamo gli interessati a seguire le indicazioni offerte dalla casa di Kyoto per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla disponibilità del gioco su My Nintendo Store o presso i rivenditori autorizzati.

In attesa di ulteriori novità al riguardo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Bayonetta 3 a firma di Giuseppe Arace.