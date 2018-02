Bayonetta 1 si mostra su Switch in un video gameplay direct-feed

Il canale Youtube di ntower tv ha pubblicato un nuovo video gameplay di Bayonetta , mostrandoci il primo capitolo della serie in movimento su. Trattandosi di un filmato direct-feed, il video offre un buon riferimento sulla qualità del porting: lo trovate in cima alla notizia.

In questo filmato, invece, abbiamo visto i primi due capitoli di Bayonetta per Switch in azione nella modalità portatile, senza dimenticare il video confronto fra le versioni Nintendo Switch e Wii U dei due action game di Platinum Games.

Nell'attesa che i primi due capitoli di Bayonetta facciano il loro debutto su Switch il prossimo 16 febbraio, vi ricordiamo che lo studio giapponese ha già annunciato lo sviluppo di Bayonetta 3, il terzo, attesissimo capitolo della serie atteso in esclusiva per la console ibrida Nintendo.