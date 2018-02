Bayonetta 2: un nuovo video confronto mostra i miglioramenti su Switch

Nintendo Life ha pubblicato un nuovo video confronto per le versionidi Bayonetta 2 , permettendoci di apprezzare i miglioramenti grafici apportati nella riedizione destinata alla console ibrida. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo un primo video confronto dedicato ai primi due capitoli di Bayonetta, in questo nuovo filmato possiamo apprezzare in modo più accurato le differenze grafiche tra le versioni Switch e Wii U di Bayonetta 2. Come è possibile notare, sulla console ibrida il gioco sembra presentare un comparto grafico più nitido e pulito, potendo contare in particolar modo su un filtraggio migliore per le texture. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che Bayonetta 1 e 2 saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio, insieme a una Special Edition che comprende la scheda di gioco di Bayonetta 2, un codice per il download di Bayonetta, 22 Carte dei Versetti, 3 fogli di adesivi e custodia SteelBook.