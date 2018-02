Bayonetta 2 per Switch: alcuni Easter egg alludono al terzo capitolo e a Smash Bros.

sono finalmente approdati su, dove sono stati accolti con estremo entusiasmo dalla critica e dai giocatori. A giudicare da quanto è possibile leggere in rete, alcuni di essi hanno trovato alcuni simpatici Easter egg inediti all'interno del secondo capitolo.

Il porting del gioco supporta gli amiibo, che possono essere utilizzati per ottenere rapidamente costumi aggiuntivi (sbloccabili anche giocando). Ogni volta che viene scannerizzata una statuina, il trafficante d'armi Rodin riserva ai giocatori un messaggio speciale. Uno di questi, fa esplicitamente riferimento al terzo capitolo del gioco, attualmente in sviluppo per la console ibrida ma ancora privo di una data d'uscita: "Gli affari vanno davvero bene grazie a te. La gente continua a passare di qui, sperando di vederti nuovamente in azione. Sei pronta a dar loro ciò che vogliono?".

In un altro, invece, Rodin parla di un "fight club", chiaro riferimento a Smash Bros.: "È davvero strano immaginarti lassù, in mezzo a tutte quelle all-star. Portami con te la prossima volta, ok?". Che la celebre serie stia per arrivare su Switch? L'ipotesi non è per nulla campata in aria, dopotutto è uno dei franchise di punta di Nintendo e l'annuncio potrebbe solo essere una questione di tempo. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Bayonetta e Bayonetta 2 sono disponibili su Nintendo Switch dalla giornata di ieri, anche in un'interessante versione Special Edition.