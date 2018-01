Bayonetta 2 per Switch: gli Amiibo permetteranno di sbloccare subito armi e costumi

Sappiamo chepersarà compatibile con gli, oggi arrivano però nuovi dettagli sul supporto alle statuine, le quali permetteranno di sbloccare rapidamente costumi e armi extra per la strega

Questo è quanto si legge sulla pagina del gioco nel sito di Nintendo Italia: "usando gli Amiibo compatibili (venduti separatamente), puoi sbloccare subito una gamma di costumi a tema Nintendo, armi e molto altro. Potrai ottenere i costumi anche senza gli Amiibo, man mano che avanzi nella storia."

Bayonetta 2 sarà disponibile dal 16 febbraio su Nintendo Switch, in formato retail e fisico, singolarmente o in bundle con Bayonetta in una ricchissima Special Edition che include anche una custodia Steelbook, 22 Carte dei Versetti e 3 set di sticker adesivi.