Bayonetta 2 ha venduto più su Switch che su Wii U nello stesso lasso di tempo

Come possiamo apprendere dai risultati finanziari pubblicati da Nintendo per la conclusione dell'anno fiscale 2018 (terminato lo scorso marzo), Bayonetta 2, l'apprezzato action game sviluppato da Platinum Games, ha venduto meglio su Switch che su Wii U considerando lo stesso lasso di tempo di disponibilità sul mercato del prodotto.

Nello specifico, parliamo di 400.000 unità piazzate su Switch dalla pubblicazione fino a fine marzo, e meno di 300.000 copie vendute su Wii U tenendo conto dello stesso periodo di tempo.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per Nintendo e Platinum Games, che al momento si trovano al lavoro per portare Bayonetta 3 su Nintendo Switch. Sappiamo ancora poco sul nuovo capitolo della serie action, compresa la data di lancio che rimane ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, la software house nipponica è tornata di recente a parlare del progetto spiegando come il gioco rappresenterà una vera e propria svolta lavorativa per lo studio. L'obiettivo - ha spiegato Atsushi Inaba - è quello di "creare qualcosa di assolutamente nuovo aggiungendo caratteristiche inedite e dando vita a un nuovo modo di giocare, qualcosa di diverso rispetto al solito".

Ricordiamo che Bayonetta 1 & 2 sono ora disponibili per Nintendo Switch. Seguendo questo indirizzo, potete consultare la nostra recensione delle edizioni Switch dei due capitoli della serie Platinum.