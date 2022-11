Bayonetta 3 parte con 40.000 copie vendute in Giappone, bene anche Star Ocean

Sono tanti i giochi i nuovi giochi usciti la scorsa settimana, pronti a contendersi il podio della classifica giapponese. C'è un solo trionfatore, Splatoon 3 (oltre tre milioni di copie vendute) ma buoni risultati hanno ottenuto anche Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2 e Star Ocean The Divine Force.

Bayonetta 3 è il singolo gioco più venduto della settimana con 41.285 copie fisiche, superato da Star Ocean The Divine Force per PS4 e PS5 capace di piazzare in totale 44.000 copie tra le due versioni. Call of Duty Modern Warfare 2 debutta con 24.000 copie su PS4 e 17.000 su PS5 per un totale di oltre 42.000 copie.

Classifica software giapponese 3 novembre 2022

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 51,547 (3,235,701) [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) – 41,285 [PS4] Star Ocean The Divine Force (Square Enix, 10/27/22) – 27,001 [PS4] Call of Duty Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) – 24,371 [NSW] Ace Angler Fishing Spirits (Bandai Namco, 10/27/22) – 23,297 [PS5] Call of Duty Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) – 17,710 [PS5] Star Ocean The Divine Force (Square Enix, 10/27/22) – 17,177 [NSW] Aquarium Limited Edition (Entergram, 10/27/22) – 13,199 [NSW] Persona 5 Royal (Atlus, 10/21/22) – 12,040 (58,038) [NSW] Needy Streamer Overload (WSS playground, 10/27/22) – 11,693

Classifica hardware giapponese 3 novembre 2022

PlayStation 5 – 34,287 (1,784,024) Switch OLED – 23,399 (2,848,168) Switch – 14,262 (18,810,677) PlayStation 5 Digital Edition – 4,579 (282,625) Xbox Series S – 1,921 (209,115) Switch Lite – 973 (4,903,333) Xbox Series X – 1,753 (166,556) New 2DS XL e 2DS – 56 (1,189,088) PlayStation 4 – 11 (7,819,943)

PlayStation 5 ha piazzato questa settimana 34.000 console mentre Switch OLED si ferma a 23.000, seguito da Switch a 14.000 e PS5 Digital Edition a 4.500 pezzi. Chiudono la classifica Nintendo DS con 56 console e PlayStation 4 con appena 11 pezzi venduti.