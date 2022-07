Bayonetta 3: ora su Amazon è in preordine ad un prezzo scontato

Bayonetta 3 è un gioco action/adventure in arrivo il 28 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch, sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Nintendo, sequel diretto di Bayonetta e Bayonetta 2.

Il gioco è preordinabile in questo momento su Amazon al prezzo scontato di 49,99 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, fino a qualche ora fa era in preordine al prezzo pieno. Non sappiamo per quanto tempo sarà preordinabile a questo prezzo, se non volete lasciarvelo scappare e volete giocarlo da subito, vi consigliamo di non esitare.

Clicca qui per preordinare Bayonetta 3 ad un prezzo scontato su Amazon Italia

Risveglia il lato più oscuro di Bayonetta con la Mimesi demoniaca, una nuova tecnica che le permette di incanalare il potere del demone legato alla sua arma per dare vita a mosse e combo spettacolari. Potrai anche evocare i suoi demoni preferiti, come Gomorrah, Malphas e Phantasmaraneae per scatenare i loro poteri infernali nel pieno di un combattimento o in nuove ecolossali battaglie in cui potrai controllarli direttamente.

Combatti nelle strade di Tokyo, sulle montagne della Cina e in molti altri luoghi! Nel corso del tuo viaggio incontrerai altre Bayonetta, una più affascinante della precedente. Potrai anche impersonare Viola, una vivace apprendista strega armata di spada che lotta al fianco del suo lunatico compagno, il demone Cheshire. Scopri cos'ha in serbo il destino per Bayonetta, e se questa alleanza arcana sarà in grado di salvare la realtà dalla distruzione!