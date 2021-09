Bayonetta 3: arriva un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori

Sono trascorsi ormai anni dall'annuncio di Bayonetta 3, terzo capitolo dell'amatissima serie PlatinumGames in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch. Nel corso degli ultimi giorni è stata pubblicata una serie di dettagli che ci permette di sapere qualcosa di più su come stanno procedendo i lavori sul progetto.

La redazione del portale Video Games Chronicle ha infatti contattato PlatinumGames per ricevere qualche nuova informazione sul gioco, ormai sparito dai radar da troppo tempo.

Ecco la risposta degli sviluppatori:

"Se ricordate l'ultima volta abbiamo detto che, malgrado tutti ci chiedessero di Bayonetta 3, non ne avremmo parlato per un bel po' di tempo. Purtroppo le cose non sono cambiate e non spetta a noi decidere cosa dire e quando dirla."

"Non c'è nulla di cui preoccuparsi al momento. È tutto ok."

La dichiarazione della software house potrebbe aver lasciato intuire che il gioco non sia indietro con i lavori e che sia Nintendo a non voler ancora mostrare al pubblico il prodotto. In ogni caso gli sviluppatori continuano a confermare che non ci siano problemi con il progetto e che tutto stia procedendo nel migliore dei modi.

Vi ricordiamo che proprio qualche mese fa Kamiya si è detto infastidito dalle pressioni dei fan su Bayonetta 3.