Bayonetta 3 assente all'E3 2021: Kamiya estremamente infastidito dalle pressioni dei fan

Nonostante sia stato annunciato più di tre anni e mezzo fa in esclusiva per Switch, Bayonetta 3 non s'è fatto vedere neppure durante il Nintendo Direct all'E3 2021. Ad una certa frangia di giocatori la prolungata assenza del gioco dalle scene non va affatto giù, pertanto in questi giorni i creatori stanno ricevendo un grande numero di messaggi.

Hideki Kamiya, tuttavia, s'è stufato, e non riesce più a tollerare i toni di alcuni commenti: "Io comprendo i motivi per i quali i giocatori dicono 'sbrigati e dacci delle informazioni' oppure 'mostraci qualcosa', ha scritto su Twitter. "Messaggi sconsiderati come 'lo sviluppo è stato cancellato' o 'credo che sia stato posticipato' li reputo tuttavia nient'altro che fastidiosa spazzatura pubblica".

Kamiya, che in più di un'occasione ha tentato di rassicurare i fan sul regolare svolgimento dello sviluppo di Bayonetta 3, è talmente infastidito da aver chiamato "f****** idioti" tutti coloro che continuano a porgergli le domande di cui sopra. "Non sto cercando di dire "credeteci', ognuno è libero di fidarsi di noi oppure no. Questo però è diverso dal diffondere commenti sconsiderati".

Lo scorso gennaio, lo stesso Kamiya ci aveva invitati a dimenticarci di Bayonetta 3: "Il mio suggerimento è quello di fare un reset e dimenticarsi di Bayonetta 3. Così, quando finalmente uscirà, sarà una bella sorpresa. Non credete?".