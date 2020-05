Bayonetta 3 è stato cancellato? Kamiya mette a tacere le preoccupazioni

Che fine ha fatto Bayonetta 3? Ce lo chiediamo da tanto tempo, anzi... troppo! L'esclusiva per Nintendo Switch è stata annunciata nel dicembre del 2017, ma da allora non si è mai mostrata. I ragazzi di PlatinumGames non hanno mai neppure parlato del gioco in sé, limitandosi a rassicurare i fan dicendo che tutto sta andando per il verso giusto.

Nonostante ciò, sta montando la preoccupazione tra i fan. Alcuni di loro temono che il gioco sia stato addirittura cancellato, e spesso e volentieri interpellano gli alti vertici di PlatinumGames, Hideki Kamiya su tutti, chiedendo lumi al riguardo. Il game designer giapponese, a quanto pare, non ne può più, e nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di VGC ha deciso di mettere a tacere le preoccupazioni una volta per tutto.

"Su Twitter leggo un sacco di commenti ogni giorno. Sono felice che l'attesa per il gioco sia ancora alle stelle, ma una cosa alla quale vorrei mettere fine è la tendenza delle persone a chiedere continuamente se il gioco è stato cancellato. Ragazzi, voglio che prendiate ogni preoccupazione che avete al riguardo e la gettiate immediatamente fuori dalla finestra, perché ci stiamo ancora lavorando duramente e non è stato assolutamente cancellato. Aspettatelo con trepidazione!".

Possiamo dormire sonni tranquilli, quindi anche se non nascondiamo d'avere una voglia matta di vederlo finalmente in azione! Quando verrà finalmente il momento di Bayonetta 3? Purtroppo, allo stato attuale non è dato saperlo, e non possiamo far altro che continuare a pazientare nella speranza che rispunti in uno dei prossimi Nintendo Direct. Intanto, i giocatori Switch possono rigiocare ancora una volta le riedizioni di Bayonetta e Bayonetta 2.