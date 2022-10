Bayonetta 3: come attivare la Naive Angel Mode

Bayonetta 3 è disponibile su Nintendo Switch, e gode subito di una day one patch volta ad aggiungere alcuni piccoli ritocchi e funzionalità. Tra queste troviamo la Naive Angel Mode di Bayonetta 3, feature già rivelata negli scorsi mesi da Platinum Games.

Questa particolare opzione di gioco permette di regolare il livello di violenza e dei contenuti di nudo presenti all'interno dell'opera, consentendo di impostarli al minimo qualora lo si desiderasse. La patch di lancio ha apportato alcune piccole modifiche alla modalità Naive Angel, che in precedenza poteva essere attivata soltanto dopo il prologo: adesso può essere impostata sin da subito e andrà a ritoccare più scene rispetto a prima.

Per attivare (o disattivare) la Naive Angel Mode basta semplicemente selezionare l'opzione presente nel menù principale oppure nel menù di selezione dei capitoli: non si potrà dunque modificare in qualunque momento durante il gameplay. Ricordiamo in ogni caso che si tratta di un'opzione totalmente facoltativa e non c'è alcun tipo di obbligo nell'utilizzare questa feature: se dunque non volete alcun tipo di limitazione in termini di sangue o nudità, potete tranquillamente ignorare la Naive Angel per tutta la partita.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Bayonetta 3, dove evidenziamo tutte le grandi qualità dell'ultima fatica targata Platinum Games.