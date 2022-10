Bayonetta 3 va come una scheggia su PC: 4K e 60fps con un emulatore di Switch

L'emulazione di Switch su PC non smette di evolversi: lo youtuber XYZ2theb ha colto al volo l'opportunità offertagli dal lancio di Bayonetta 3 per testimoniare in video i grandi miglioramenti grafici, e prestazionali, garantiti dalle ultime tecnologie di emulazione su PC della console ibrida di Nintendo.

Servendosi di uno dei numerosi emulatori sviluppati in ambiente PC dai programmatori indipendenti che desiderano approfondire la conoscenza dell'hardware e del software del gioiellino ibrido della Grande N, il creatore di contenuti ha avviato su computer il kolossal action di PlatinumGames per scoprire fino a che punto è possibile spingere il comparto grafico di Bayonetta 3 su un'ecosistema senza le limitazioni degli attuali modelli di Switch.

Lo youtuber afferma di essere riuscito a eseguire Bayonetta 3 in 4K a 60fps su un PC equipaggiato con una scheda grafica di fascia medio-alta, ovvero NVIDIA GeForce 3080 Ti, senza l'ausilio di upscaler o mod per migliorare le prestazioni o il comparto visivo ma basandosi esclusivamente sul codice dell'ultima avventura della Strega.

In calce alla notizia potete ammirare il filmato realizzato dal creatore di contenuti con il pallino per gli emulatori di Switch: qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Bayonetta 3, l'apoteosi degli action secondo PlatinumGames.

Nota bene - La notizia riguardante l'evoluzione degli emulatori di Switch su PC con i test dedicati a Bayonetta 3 viene riportata unicamente per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.