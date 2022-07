Bayonetta 3: tutti i contenuti dell'esclusiva Trinity Masquerade Edition

A pochi minuti dal tanto atteso annuncio della data d'uscita di Bayonetta 3, accompagnato da uno spettacolare trailer con protagonista la Strega di Umbra e i suoi nuovi alleati, Nintendo ha svelato anche l'esistenza di una esclusiva versione per collezioni sti del gioco che prende il nome di Trinity Masquerade Edition.

Questa versione, che in lingua italiana viene chiamata Edizione Speciale Mimesi della Trinità, consiste in un cofanetto contenente un artbook da 200 pagine e la versione su cartuccia del gioco, la cui custodia può essere personalizzata con tre diverse copertine che, messe insieme, formano un'unica immagine. Purtroppo Nintendo Italia non ha diffuso informazioni specifiche su quello che sarà il prezzo di questa esclusiva versione del gioco e dove sarà possibile prenotarla per potersene accaparrare una copia. In ogni caso ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane, quando l'azienda di Kyoto diffonderà tutti i dettagli su come verrà distribuita questa edizione del gioco che andrà a ruba tra gli appassionati.

Vi ricordiamo che l'arrivo del terzo capitolo della serie PlatinumGames sugli scaffali di tutti i negozi e sull'eShop è fissato al prossimo 28 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.