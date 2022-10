Bayonetta 3, cosa cambia con la Naive Angel Mode? Ce lo dice un video confronto

La Strega di Umbra è tornata con un terzo capitolo di pregevole fattura, che ha ampiamente ripagato i videogiocatori Nintendo Switch per i tanti anni di attesa. Oltre ad affinare ed espandere la formula che ha decretato il successo della serie, Bayonetta 3 si è anche concesso il lusso di introdurre una novità inaspettata: la Naive Angel Mode.

Che cos'è la Naive Angel Mode? Si tratta di una modalità che consente di ridurre il quantitativo di violenza e disabilitare le scene di nudo. Indirizzata alle persone più sensibili e in particolare ai più piccolini, può essere attivata a piacimento in qualsiasi momento, già a partire dal prologo dell'avventura. Se siete curiosi di scoprire come agisce la Naive Angel Mode, allora dovete assolutamente guardare la video comparativa realizzata da GamesXPlain, che abbiamo anche allegato in cima a questa notizia.

Come potete vedere, il corpo nudo di Bayonetta viene adeguatamente nascosto durante le scene delle trasformazioni con espedienti grafici o, molto semplicemente, con dei vestiti che nella versione normale non ci sono. Non passa inosservata neppure il cambiamento del sigaro di Rodin, che con la Naive Angel Mode diventa un invitante dolciume.

Il gioco, ricordiamo, è disponibile a ieri in esclusiva per Nintendo Switch. Avete già scoperto il votone che si è beccato nella nostra recensione di Bayonetta 3?