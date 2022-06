Bayonetta 3: la data di lancio su Nintendo Switch svelata da un leak?

Atteso per il 2022 su Nintendo Switch, Bayonetta 3 non è tornato a mostrarsi durante il Nintendo Direct Mini del 28 giugno. L'action game rimane uno dei titoli più attesi dai possessori della console ibrida, e la sua data di lancio potrebbe essere stata anticipata dal leaker noto su Twitter come SyluxHunter2.

Secondo SyluxHunter2, Bayonetta 3 farà il suo esordio su Nintendo Switch il 28 ottobre di quest'anno. Questo è tutto ciò che ha avuto da dire in un suo recente post su Twitter, senza aggiungere informazione alcuna.

Dando uno sguardo al track record di SyluxHunter2 scopriamo che l'insider ha anticipato correttamente la presentazione odierna di Mario + Rabbids Sparks of Hope, NieR e Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable durante Direct Mini. In passato ha inoltre azzeccato l'arrivo dell'espansione di Mario Kart 8 Deluxe (e scartato di conseguenza l'ipotesi Mario Kart 9), del Nintendo Direct del 9 febbraio, ed ha previsto il rinvio di Advanced Wars e l'update next-gen di Cyberpunk 2077 fissato a febbraio di quest'anno. Insomma, a giudicare da queste previsioni, sembra che la fonte possa essere ritenuta generalmente affidabile, tuttavia sarà bene essere prudenti e attendere i prossimi aggiornamenti da parte di Platinum Games e Nintendo.

Hideki Kamiya ha sottolineato che aver giocato ai precedenti capitoli della serie action aiuterà a godersi al 100% Bayonetta 3.