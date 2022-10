Bayonetta 3, Digital Foundry affossa il lato tecnico del gioco: 'Peggio che su old-gen'

Le polemiche legate a Bayonetta 3 non hanno fatto altro che aumentare l'hype di un titolo che è stato poi molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. Tuttavia, l'ultima analisi di Digital Foundry è stata parecchio severa nei confronti della produzione di PlatinumGames.

Pur avendo apprezzato il gameplay e il lato ludico di Bayonetta 3, i ragazzi di DF hanno infatti messo in luce le molteplici carenze tecniche del videogioco, la cui performance su Nintendo Switch è stata giudicata non sufficiente.

Bayonetta 3, affermano i recensori, presenta delle texture e una qualità delle immagini non eccezionale, ma soprattutto si presenta peggio persino rispetto ai capitoli usciti sulle vecchie console, sacrificando la resa visiva a favore di un gameplay bloccato a 30fps. Certo, il titolo è in grado di offrire anche scorci molto belli da vedere, ma - per Digital Foundry - i suoi limiti sono fin troppo evidenti. In versione portatile il gioco gira a soli 480p, mentre invece in dock riesce a raggiungere una risoluzione di 810p, seppur con diversi sacrifici.

In definitiva, Bayonetta 3 si è presentato come un titolo 'pensato per un dispositivo troppo limitato' rispetto alle sue ambizioni e avrebbe necessitato, conclude Digital Foundry, di un hardware più potente. Queste carenze tecniche sono state evidenziate anche nella nostra recensione di Bayonetta 3, benchè ne abbiamo apprezzato il ritmo sfrenato e il gameplay solidissimo.