Bayonetta 3: la doppiatrice non è ancora stata convocata per le sessioni di registrazione

Per un'ora circa ha parlato con i fan rispondendo a tutte le loro curiosità. Chiaramente, non sono mancate le domande relative a Bayonetta 3, annunciato lo scorso mese di dicembre ai Game Awards 2017. Purtroppo, Taylor non è stata in grado di fornire molte informazioni per un semplice motivo: non è ancora stata convocata per le sessioni di doppiaggio. Secondo lei, ciò non è ancora avvenuto poiché il gioco è ancora negli stadi iniziali degli sviluppo, ma è sicura che prima o poi le verrà chiesto.

SEGA e Platinum Games non hanno commentato in via ufficiale, ed è davvero impossibile sapere a che punto sono i lavori di sviluppo. Fatto sta, che il gioco non si è ancora mostrato ed è ancora privo di una data d'uscita. Alcuni rumor puntavano sulla sua presenza nel Nintendo Direct dell'8 marzo, ma si sono rivelati infondati. Al momento, quindi, non possiamo far altre che attendere, ma nel frattempo i possessori di Nintendo Switch possono consolarsi con i primi due capitoli della serie.