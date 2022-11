Bayonetta 3: la guida ai moveset dei personaggi per dominare al meglio il gameplay

A meno che non decidiate di affrontare Bayonetta 3 alle difficoltà più basse, dovrete scoprire tutti i segreti del combat system per sopravvivere alle orde di demoni che vi metteranno i bastoni fra le ruote. A tal proposito, abbiamo preparato per voi qualche utile consiglio per padroneggiare il sistema di combatimento dell'esclusiva Switch.

Sabbat Temporale

Il primo consiglio in merito al combat system di Bayonetta 3 non può non essere legato all'utilizzo del Sabbat Temporale. Questa particolare meccanica di gioco, che si può attivare con la pressione del tasto dedicato alla schivata (ZR), consente al giocatore di eseguire una mossa speciale quando l'azione viene messa a segno con un tempismo perfetto. In tal caso, l'area che circonda la protagonista diviene viola e il tempo scorre lentamente per tutti ad eccezione del personaggio sotto il controllo del giocatore, il quale può approfittarne per scatenare tutta la sua furia sul nemico. Se volete trarre il massimo da questa meccanica, il nostro consiglio è quello di imparare a memoria il momento esatto in cui premere il tasto con i vari attacchi nemici, così da indurli ad attaccare ed attivare il Sabbat Temporale a vostro piacimento. Così facendo, qualsiasi combattimento vi tornerà semplice.

Schivare non interrompe le combo

Durante l'esecuzione di una lunga combinazione di tasti potreste aver bisogno di effettuare una schivata con l'obiettivo di evitare un attacco in arrivo oppure per cambiare bersaglio. A tal proposito, sappiate che esiste un pratico trucco per fare in modo che questa azione non vada ad interrompere il vostro flusso di attacchi: quando volete effettuare una schivata, tenete premuto il tasto della combo mentre effettuate l'azione e poii continuate con il resto della serie di colpi.

Combo aeree

Un'altra importante tecnica da sfruttare per avere la meglio sulle creature avversarie in Bayonetta 3 consiste nell'esecuzione delle combo aeree. Pur sfruttando combinazioni di tasti di verse, ogni arma presente nel gioco dispone di mosse che scagliano il nemico in aria per poi consentire alla protagonista di raggiungerlo e continuare a fargli la festa senza toccare terra. Oltre ad essere un modo per colpire ripetutamente i mostri senza che loro possano reagire, le combo aeree risultano utili anche poiché è più difficile che i restanti nemici possano infastidirvi mentre siete a mezz'aria.

Attacco in scatto

Tra gli attacchi che non andrebbero assolutamente sottovalutati in Bayonetta 3 troviamo l'attacco in scatto, il quale può fare la differenza in qualsiasi scontro. Capita spesso di eliminare un nemico o di subire un duro colpo e poi ritrovarsi a lunghe distanze da un altro bersaglio e l'attacco in scatto entra in gioco proprio in situazioni come questa. L'attivazione di questa tecnica fa sì che la protagonista si scagli con violenza sull'avversario, raggiungendolo in pochi istanti e infliggendogli un bel po' di danni. Sappiate che tutte le armi dispongono di questa speciale abilità, sebbene questa vada sbloccata tramite l'acquisto nell'apposita schermata.

Demone Succube

Che si tratti di Cheshire, il fidato alleato di Viola, o di uno dei mostri evocati dalla Strega di Umbra, i Demoni Succubi sono incredibilmente utili in Bayonetta 3, poiché permettono al giocatore di danneggiare gruppi di nemici senza particolari problemi. Sappiate però che non si dovrebbe abusare di questa meccanica di gioco, dal momento che ogni volta che un'evocazione subisce danni si carica un indicatore in prossimità della sua icona che, una volta raggiunto il 100%, fa sì che la belva entri in una sorta di rage mode. Il nostro consiglio è quello di richiamare il mostro prima checiò accada, poiché una volta entrato in furia il demone non sarà più sotto il vostro controllo e i suoi attacchi potrebbero colpirvi.



A proposito di trucchi, avete già dato un'occhiata alla guida su come ottenere sfere velocemente in Bayonetta 3? Se invece volete sapere cosa ne pensiamo sul nuovo gioco di Nintendo e PlatinumGames, vi rimandiamo alla recensione di Bayonetta 3.