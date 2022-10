Bayonetta 3, Hellena Taylor motiva la sua assenza e chiede di boicottare il gioco

Ricordate l'annuncio di una nuova doppiatrice per la protagonista di Bayonetta 3? L'originale interprete della Strega, Hellena Taylor, sembra aver avuto degli scontri accesi con Platinum Games, situazione che lei stessa ha spiegato con dei post pubblicati sui social.

Con tre diversi video online, la Taylor ha spiegato di essere stata costretta a rifare l'audizione per reinterpretare il personaggio, poiché il team temeva che dei cambiamenti fossero avvenuti alla sua voce con il passare del tempo.



Passata l'audizione, si è passati alla fase di contrattazione economica, ed è in quel momento che i rapporti tra Platinum Games e Hellena Taylor si sono incrinati. La doppiatrice spiega di aver ricevuto un'offerta a dir poco vergognosa che, stando alle sue parole, corrispondeva a 'soli' $4000.

La Taylor afferma di essersi sentita svalutata a causa del comportamento dello studio e, in particolare, del suo interlocutore, Hideki Kamiya, ovvero il creatore della serie. Così le strade fra le due parti si sono divise, almeno per il momento, in maniera netta, con la doppiatrice che, oltre ad aver espresso senza filtri il suo rammarico in rete, ha espressamente chiesto ai suoi follower di boicottare il gioco per inviare un segnale a Platinum Games.

E voi cosa pensate in merito alla situazione? Diteci la vostra nei commenti!

Bayonetta 3 uscirà il 28 ottobre su Nintendo Switch.