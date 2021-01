Bayonetta 3: Hideki Kamiya invita i fan a 'dimenticarsi del gioco' in attesa di novità

Nell'intervista integrale pubblicata dai colleghi di VGC che vede come protagonista il co-fondatore di Platinum Games Hideki Kamiya, lo sviluppatore ha parlato dei tanti progetti in cantiere non sottraendosi all'immancabile domanda su Bayonetta 3.

Nella lunga intervista il celebre sviluppatore nipponico è stato interrogato sui tanti progetti in cantiere presso Platinum Games. Dopo aver parlato delle aspettative sui cosiddetti "Platinum Four" e della proprietà intellettuale di Astral Chain, recentemente passata in mano a Nintendo, Kamiya ha risposto ad alcune domande sull'attesissimo Bayonetta 3. Sulla possibilità di ricevere aggiornamenti sullo stato dello sviluppo nel corso del 2021 lo sviluppatore ha risposto: "Non è proprio da noi dirlo ma...è gennaio. Dobbiamo far uscire qualcosa giusto? Immagino sia lecito aspettarsi che venga fuori. Quello che sto dicendo è che manca ancora gran parte dell'anno". Incalzato poi sulla tipologia di aggiornamento e sulla possibilità di vedere qualcosa di più di un logo, Kamiya ha replicato: "Capisco che questo faccia impazzire i fan! Alla luce di ciò il mio suggerimento è che forse dovremmo dimenticarci tutti di Bayonetta 3. Così quando finalmente accadrà qualcosa sarà una bella sorpresa, no?".

Insomma, con molta furbizia Kamiya è riuscito a nascondere qualsiasi informazione, rimandando comunque ai prossimi mesi dell'anno. Non rimane che pazientare in attesa di novità su Bayonetta 3.