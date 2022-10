Bayonetta 3: Hideki Kamiya ringrazia Nintendo per averlo reso possibile

Il primo Bayonetta, uno dei migliori action del nuovo millennio, ha visto la luce originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 senza tuttavia brillare nelle vendite. I suoi seguiti sono dunque diventati realtà solo ed esclusivamente grazie al supporto finanziario di Nintendo, che li ha portati sulle sue console - prima WiiU poi Switch - in esclusiva.

È chiaro che senza Nintendo la Strega di Umbra avrebbe rischiato di sparire dalle scene, e Hideki Kamiya di PlatinumGames lo sa benissimo. Per questo motivo negli anni scorsi il papà di Bayonetta ha più volte ringraziato la casa di Kyoto, senza risparmiarsi neppure durante una recente intervista concessa a Famitsu in occasione del lancio di Bayonetta 3 su Nintendo Switch. L'autore, che in questo terzo episodio ha ricoperto i ruoli di Supervising Director e Writer, ha dichiarato di essere "davvero felice" per l'opportunità concessa da Nintendo, dopodiché ha aggiunto: "Non esagero quando dico che sarò per sempre in debito con loro".

Questo terzo episodio della serie, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch da venerdì 28 ottobre, si è fatto attendere molti anni, ma alla fine si è rivelato un videogioco eccezionale. Non ci credete? Allora correte a leggere la nostra recensione di Bayonetta 3.