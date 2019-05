Bayonetta 3 sarà diverso dai precedenti, rivela Inaba di Platinum Games

Nel corso di un'intervista concessa di recente ai colleghi di VideoGamesChronicles, il boss di Platinum Games, Atsushi Inaba, è tornato a parlare di Bayonetta 3 per illustrare l'approccio adottato dal suo team di sviluppo per dare forma al design e alle dinamiche di gioco del nuovo capitolo di questa iconica serie.

Dopo un approfondimento su Astral Chain e sulle intenzioni della compagnia di dedicarsi in futuro allo sviluppo di nuove proprietà intellettuali, Inaba ha toccato l'argomento Bayonetta 3 e ribadito la volontà di Platinum Games di creare un gioco leggermente diverso dai capitoli precedenti.

"Il processo di progettazione del gioco è differente dagli altri", è stato infatti il commento di Inaba suggerendo come questo cambio di approccio derivi dall'esperienza che i suoi autori hanno maturato con gli episodi passati di questa ormai storica serie action.

Nel settembre dello scorso anno, d'altronde, i vertici di Platinum Games si erano detti soddisfatti dei progressi compiuti nello sviluppo di Bayonetta 3, salvo poi trincerarsi per mesi in un insolito silenzio mediatico che questa intervista a VGC ha certamente contribuito a rompere. Da qui all'E3 2019 di metà giugno, quindi, molto probabilmente scopriremo quali sono le intenzioni del team diretto da Inaba riguardanti Bayonetta 3 e la sua futura commercializzazione in esclusiva su Nintendo Switch.