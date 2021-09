Bayonetta 3, Kamiya è felice: stop al ban degli utenti occidentali su Twitter

Hideki Kamiya è noto per avere un carattere piuttosto forte e sopra le righe. Il famoso game designer oggi in forza a Platinum Games negli ultimi tempi è stato tormentato dai fan desiderosi di avere novità sull'attesissimo Bayonetta 3, completamente sparito dai radar dopo il primo teaser trailer del 2017.

L'insistenza dei giocatori era divenuta grande al punto che Hideki Kamiya aveva invitato i fan a dimenticarsi di Bayonetta 3, per poi iniziare a bloccare su Twitter tutti gli utenti non giapponesi che gli inviavano messaggi. Adesso qualcosa sembra cambiato grazie al Nintendo Direct di settembre 2021, che ha finalmente mostrato il primo video gameplay di Bayonetta 3 per Nintendo Switch, con uscita confermata per il 2022: dopo 4 anni di silenzio, la Strega è viva e vegeta, pronta a deliziare i fan con una nuova, adrenalinica avventura.

E di conseguenza anche l'umore di Kamiya è adesso più sereno, motivo per cui, almeno temporaneamente stando alle sue parole, non bannerà per il 24 settembre i tweet di giocatori occidentali. "Grazie a tutti! Oggi non bloccherò i tweet non giapponesi poiché sono di buon umore", questo il commento del director di Bayonetta 3, felice di aver potuto mostrare in azione il gioco dopo mesi di domande e speculazioni. E ora non resta che attendere una data d'uscita più precisa.