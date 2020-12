Bayonetta 3: Kamiya ci rassicura per l'ennesima volta sullo sviluppo

Poteva mai concludersi un altro anno senza le rassicurazioni di Hideki Kamiya sullo tato dello sviluppo di Bayonetta 3? Ovviamente no! Nell'ambito di un'intervista di gruppo pubblicata da Famitsu, che ha raccolto i propositi per l'anno nuovo degli addetti ai lavori giapponesi, c'è stato spazio anche del director di PlatinumGames.

La nuova avventura della Strega di Umbra, un'esclusiva Nintendo come quella che l'ha preceduta e destinata ad arrivare su Switch, non si è mai mostrata al grande pubblico, neppure in occasione dell'annuncio avvenuto ai Game Awards 2017, dove venne mostrato un semplice teaser. Ai fan preoccupati, Kamiya rivolge le seguenti parole: "Prima di tutto, molte persone sono preoccupate sullo stato di Bayonetta 3, visto e considerato che non diamo informazioni fin dall'annuncio, ma la verifica dei nuovi sistemi di gioco sta andando alla grande e lo sviluppo procede bene, per cui attendente con tranquillità (questa è una copia del mio commento per il 2020)". Ebbene sì, quel burlone di Kamiya ha riciclato un messaggio che aveva già scritto in passato!

È passato un altro anno senza Bayonetta 3, e al momento non possiamo far altro che continuare a pazientare. Nell'ambito dello stesso intervento, Kamiya ha anche svelato che lo sviluppo di Project G.G., action annunciato a inizio 2020, ha finalmente cominciato a muovere i primi passi.