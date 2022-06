Bayonetta 3, Kamiya ribadisce: 'Chi ha giocato la serie se lo godrà al 100%'

Sebbene negli ultimi mesi non ci siano stati particolari aggiornamenti sullo sviluppo, Bayonetta 3 resta uno dei giochi più attesi dai possessori di Nintendo Switch. Il ritorno dell'iconica strega guerriera è previsto per il 2022 in esclusiva per la console ibrida di Nintendo, sebbene manchi ancora una data precisa.

In attesa di novità, Hideki Kamiya ha utilizzato Twitter per fare alcune raccomandazioni ai giocatori, sottolineando ancora una volta l'importanza di aver giocato anche i primi due Bayonetta per potersi godere il terzo capitolo nella sua totalità. "Desidero dirlo nuovamente, se state pensando di giocare Bayonetta 3, l'ideale sarebbe aver già giocato prima Bayonetta 1 e 2. Questo è l'unico modo per potersi godere la storia al 100%", spiega Kamiya evidenziando come Bayonetta 3 avrà molti collegamenti ai precedenti giochi, rendendo pertanto utile avere un'ampia conoscenza della serie per comprenderne la narrativa nella sua interezza.

Non è la prima volta che l'autore fa questo tipo di raccomandazioni, segno di come la storia potrebbe dunque rivestire un ruolo centrale all'interno del nuovo capitolo. In precedenza Kamiya ha anche rivelato che Nintendo non ha imposto restrizioni su Bayonetta 3, lasciando quindi carta bianca al game designer.



La nostra anteprima di Bayonetta 3, intanto, vi permette di fare un ripasso di quanto visto finora, aspettando aggiornamenti concreti sull'atteso Action firmato Platinum Games.