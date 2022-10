Bayonetta 3 e Mario + Rabbids conquistano EDGE, bocciato Scorn

EDGE torna alla carica con il numero 378, che contiene al suo interno le valutazioni su diverse produzioni di primo piano uscite nel corso dell'ultimo mese. Tra le pagine della rivista trovano spazio giochi attesi come Bayonetta 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Overwatch 2, A Plague Tale Requiem e Scorn, per fare alcuni nomi.

Ebbene, l'ultima fatica di Platinum Games sembra aver fatto breccia nel cuore di EDGE, che assegna al nuovo Bayonetta un eccellente 9. Al netto quindi dei limiti tecnici (e non a caso Digital Foundry ha affossato il lato tecnico di Bayonetta 3), il frenetico Action della software house ha davvero tutte le carte in regola per poter conquistare i cuori dei giocatori, come testimoniato anche dalla nostra recensione di Bayonetta 3. Ma anche il nuovo Mario + Rabbids si toglie soddisfazioni portandosi a casa un 8, mentre invece la nota testata si dimostra molto severa con Scorn, che non va oltre il 5. Di seguito tutte le valutazioni del numero 378:

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 8

Bayonetta 3 - 9

A Plague Tale Requiem - 6

Scorn - 5

Overwatch 2 - 7

Valkyrie Elysium - 6

Saturnalia - 8

The Past Within - 6

Desta: The Memories Between - 7

Signalis - 7

The DioField Chronicle - 6

Dome Keeper - 7

Vampire Survivors - 7

Paradise Marsh - 8

Premiato anche Saturnalia, roguelike horror ambientato in Sardegna, mentre non fanno particolari faville le produzioni Square Enix come The DioField Chronicle e Valkyrie Elysium, che non vanno oltre la sufficienza. Cosa ne pensate degli ultimi voti di EDGE?