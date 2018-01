Bayonetta 3 e Metroid Prime 4 saranno pubblicati su Switch nel 2018?

Come riportato dall'insider Wario64 su Twitter,ha inserito i nomi ditra i titoli che la casa di Kyoto pubblicherà su Nintendo Switch durante il 2018.

A questo punto c'è da fare un'importante precisazione: Nintendo of Norway, come riporta Comicbook.com, non corrisponde ad una divisione vera e propria della compagnia, bensì a Bergsala, ovvero un agente distributore dei prodotti Nintendo all'interno dei Paesi Scandinavi. Tenendo questo in considerazione, non possiamo essere davvero certi che la grande N abbia inserito i due attesi titoli tra quelli da lanciare nel corso di quest'anno.

Sia Metroid Prime 4 che Bayonetta 3 rimangono attualmente privi di una data di pubblicazione ufficiale; nel caso dell'action game di Platinum Games, tuttavia, è recentemente emerso un rumor diffuso da una fonte ritenuta affidabile secondo il quale il gioco dovrebbe riuscire ad arrivare su Switch entro l'estate di quest'anno.