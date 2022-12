Bayonetta 3 è il miglior Action Game dell'anno: la Strega di Umbra trionfa ai TGA 2022

Se The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si afferma come Gioco più Atteso per il prossimo anno, Bayonetta 3, il più recente episodio della serie action curata da Platinum Games, esce vittorioso dai The Game Awards con il riconoscimento di miglior Action Game del 2022.

Superando la concorrenza portata da giochi come Call of Duty Modern Warfare 2, Sifu, Neon White e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l'ultima avventura della Strega di Umbra si porta a casa il premio di miglior Action Game del 2022.

L'esclusiva Nintendo Switch ha convinto pressoché unanimamente critica e fanbase grazie ad un'esperienza complessiva scoppiettante, ricca di momenti spettacolari e varietà di situazioni. Come ciliegina sulla torta, i ragazzi di Platinum Games hanno ben pensato di aggiungere un nuovo personaggio giocabile armato di katana, Viola, che ha dato pane per i denti agli amanti degli scontri ravvicinati. Hideki Kamiya e il suo team hanno insomma confezionato una summa del genere stylish action raggiungendo un nuovo apice per la saga dedicata alla Strega di Umbra.

Per ulteriori informazioni riguardo al titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bayonetta 3. A poche settimane dall'uscita del titolo, Hideki Kamiya ha dichiarato di voler realizzare un nuovo capitolo della serie.