Bayonetta 3 si mostra nel primo video di gameplay: la Strega è tornata

Si è fatto attendere ben quattro anni, ma alla fine Bayonetta 3 per Nintendo Switch - dato per disperso da molti nonostante le ripetute rassicurazioni di Hideki Kamiya - si è mostrato nel primo video di gameplay.

Durante il Nintendo Direct di oggi 24 settembre, PlatinumGames si è finalmente decisa a mostrare ufficialmente Bayonetta 3 in azione: un video di gameplay lungo ben quattro minuti ci ha offerto un cospicuo assaggio del nuovo action game con protagonista la Strega di Umbra, che come prevedibile sfoggia un nuovo look e nuove devastanti mosse di combattimento, come l'abilità di controllare in maniera diretta i demoni.

Il filmato, che potete godervi in apertura di notizia, ha inoltre fissato la finestra di lancio ad un generico 2022, ciò significa che dovremo continuare a pazientare per ricevere una data di pubblicazione precisa. Confermato, tuttavia, il team creativo che si sta occupando dello sviluppo di Bayonetta 3: a dirigere il progetto c'è Yosuke Miyata (Director), mentre alla produzione ci sono Yuki Nakao (Produttore), Atsushi Inaba (Produttore Esecutivo) e Hideki Kamiya (Produttore Esecutivo). Mari Shimazaki (Character Designer) si sta occupando dei personaggi, mentre Yuji Shimomura (Cinematics Director) e Masaki Suzumura (Cinematics Director) dei filmati.