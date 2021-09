Bayonetta 3, qualcosa si muove: Nintendo lo fissa al 2022, annuncio stanotte?

Dopo anni di silenzio e di rassicurazioni da parte di Kamiya, è possibile che qualcosa stia finalmente per muoversi. A poche ore dal Nintendo Direct di settembre 2021, Nintendo ha aggiornato il proprio sito giapponese lasciandosi sfuggire quella che sembra essere la finestra di lancio di Bayonetta 3, e non solo...

La casa di Kyoto ha appena aggiornato il calendario delle uscite del sito ufficiale nipponico offrendo un paio di informazioni decisamente intriganti. Oltre a svelare un nuovo gioco non ancora annunciato della pallina rosa di Nintendo, ossia Kirby: Discovery, offre anche una finestra di lancio per Bayonetta 3, che risulta essere fissata al 2022. Seppur molto generica, lascia ben sperare per questa notte: è possibile che questo aggiornamento del calendario delle uscite rappresenti il preludio ad una nuova comparsata di Bayonetta 3, che potrebbe avvenire durante il Direct di questa notte.

Che la Strega di Umbra sia finalmente pronta a tornare in azione? Scopritelo assieme a noi questa notte: la nostra redazione vi attende sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 23:00 per seguire e commentare in diretta il Nintendo Direct di settembre 2021. L'evento durerà ben 40 minuti, e oltre agli annunci di Kirby Discovery e Bayonetta 3 ci aspettiamo anche molto altro. Vi aspettiamo numerosi!