Bayonetta 3: Nintendo annuncerà la data di uscita nel corso dell'E3 2018?

Secondo alcune indiscrezioni emerse su Resetera, la data di uscita di Bayonetta 3 potrebbe essere annunciata nel corso dell'E3 2018. Recentemente Amazon UK ha infatti aggiornato i propri listini inserendo alcuni placeholder, fra questi figura anche il terzo capitolo della serie firmata Platinum Games.

Come segnalato dall'utente CarthOhNoes sul forum di Resetera, Amazon UK ha aggiunto una serie di placeholder generici senza alcun titolo, tuttavia uno di essi è accompagnato dal logo di Bayonetta 3 che abbiamo visto alla fine del trailer di annuncio condiviso in occasione dei Game Awards 2017. L'aspetto più interessante della vicenda è che gli altri placeholder inseriti da Amazon assieme a quello di Bayonetta 3 non includono alcuno scatto che possa ricollegarsi a un gioco, ma semplicemente un'immagine che recita "appena annunciato all'E3, boxart in arrivo a breve". La medesima sorte toccherà allo stylish action game sviluppato da Platinum Games?

Ovviamente per il momento si tratta solamente di semplici congetture, per avere conferme ufficiali non possiamo fare altro che attendere il Direct E3 di Nintendo, che si terrà alle 18:00 del 12 giugno (ora italiana).