Bayonetta 3, Nintendo assicura: è ancora in sviluppo e sarà mostrato a tempo debito

L'assenza di Bayonetta 3 dal Nintendo Direct dell'E3 2021 è stato uno dei temi trattati da Bill Trinen e Nate Bihldorff nella loro recente intervista a Gamespot: i due esponenti di Nintendo of America hanno così fornito un aggiornamento sullo sviluppo dell'atteso action di Platinum Games in esclusiva Switch.

Discutendo del lungo silenzio mediatico che sta accompagnando ormai da anni lo sviluppo di Bayonetta 3, Bihldorff ha spiegato, in qualità di Direttore Senior della Localizzazione di Nintendo of America, che "Bayonetta 3 è ancora in sviluppo, sicuramente esiste ancora e posso confermarvelo".

Nella discussione è intervenuto anche Trinen: il Senior Marketing Manager della divisione nord americana della casa di Kyoto ha ribadito il concetto espresso dal collega e spiegato che "voglio fare un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto detto da Bihldorff e dirò che Bayonetta 3 non solo esiste, ma sta progredendo bene. Quanto all'assenza dall'E3, ci piace condividere in questi eventi le cose che ci sentiamo pronti di mostrare al pubblico, e questo vale anche per gli sviluppatori, decidiamo insieme a loro come e quando mostrare ciò che stanno realizzando. Bayonetta 3 non era presente all'E3, ma vi invitiamo a restare sintonizzati per ulteriori novità".



A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi Hideki Kamiya di Platinum Games ha voluto manifestare pubblicamente il suo fastidio per le pressioni dei fan di Bayonetta 3 per l'assenza dell'esclusiva Nintendo Switch dalla kermesse videoludica losangelina appena conclusasi.