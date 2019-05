Bayonetta 3 per Nintendo Switch: l'uscita potrebbe slittare al 2020?

Nel corso della conferenza con gli investitori che ha dato modo a Nintendo di fissare gli obiettivi del 2019, i vertici della casa di Kyoto hanno stilato la lista dei videogiochi che saranno commercializzati su Nintendo Switch nel corso dell'anno: tra questi, sorprendente, manca Bayonetta 3.

Nella scheda pubblicata dalla Grande N a margine dell'ultimo report finanziario, infatti, il nuovo capitolo del kolossal action di Platinum Games non è più previsto in uscita a fine 2019 ma il suo lancio viene indicato come TBA, l'acronimo inglese di "To be Announced" che sottolinea l'assenza di comunicazioni riguardanti la data di uscita ufficiale o la finestra di commercializzazione ipotetica.

Annunciato da Reggie Fils-Aime nel corso della cerimonia dei Game Awards del dicembre del 2017, il progetto di Bayonetta 3 promette di regalare un'esperienza di gioco inedita agli appassionati della saga, o almeno questo è quanto ha voluto sottolineare il boss di Platinum Games Atsushi Inaba in occasione di una recente intervista. Stando sempre da Inaba, il suo team sta sperimentando un nuovo processo di sviluppo: che sia questo il motivo dell'ipotetico posticipo di Bayonetta 3 al 2020?

Nella speranza di chiarire al più presto ogni dubbio sulla data di lancio di Bayonetta 3 su Nintendo Switch, vi rimandiamo alla lettura dell'anteprima scritta da Marco Mottura per analizzare l'altro grande progetto per Switch in sviluppo presso Platinum Games, ossia il futuristico action Astral Chain.