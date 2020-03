Bayonetta 3: non c'è niente di cui preoccuparsi, parola di Atsushi Inaba

Bayonetta 3 è sparito dai riflettori ormai da molto tempo e sono in molti a preoccuparsi sullo stato di salute di una delle esclusive Nintendo Switch più attese dai possessori della console. In realtà i fan della strega Bayonetta possono stare tranquilli, come ribadito da Atsushi Inaba.

Intervistato dalla redazione di Gematsu al PAX East di Boston, Inaba fa sapere di non potere dire nulla a riguardo ma al tempo stesso vuole tranquillizzare i giocatori: "(ridendo, ndr) Non c'è nulla di cui preoccuparsi, davvero, niente di cui preoccuparsi. Sta andando tutto per il meglio, non c'è nulla da temere" afferma Inaba, ribadendo quindi ancora una volta come lo sviluppo stia procedendo per il verso giusto, nonostante la mancanza di informazioni pubbliche.

La comunicazione spetta con ogni probabilità a Nintendo (publisher del gioco), sarà quindi la casa di Kyoto a decidere quando togliere i veli a Bayonetta 3, in arrivo presumibilmente entro la fine dell'anno in esclusiva su Switch. La finestra di lancio è totalmente avvolta nel mistero e ad oggi sappiamo bene poco su questo ambizioso progetto, anche Hideki Kamiya nei mesi scorsi ha rassicurato tutti affermando che non ci sono problemi di alcun tipo e che tutto procede secondo la tabella di marcia.