Bayonetta 3: non è stata Nintendo a chiedere la modalità censurata

Dopo aver annunciato la data di lancio di Bayonetta 3, PlatinumGames ha anche confermato la presenza della Naive Angel Mode, una modalità inedita per la serie che sostanzialmente permetterà di coprire le nudità della Strega di Umbra in determinate scene, come ad esempio durante le trasformazioni.

Lo studio di sviluppo giapponese ha dichiarato d'aver sviluppato questa modalità per "permettere ad un numero maggiore di giocatori di godersi pienamente l'avventura" e per "consentire alle persone di giocare nel proprio soggiorno senza doversi preoccupare di ciò che c'è sullo schermo". Spiegazioni che non hanno convinto una certa frangia di appassionati, secondo i quali dietro alla decisione di includere la Naive Angel Mode in Bayonetta 3 ci sarebbe lo zampino di Nintendo.

A quanto pare non è assolutamente così. A confermarlo è stato il creatore della serie in persona, Hideki Kamiya, in un post su Twitter gentilmente tradotto dal giapponese dalla redazione di Nintendo Everything.

"Ho visto un sacco di persone tirare in ballo Nintendo discutendo delle nudità in Bayonetta, ma mentre sviluppavamo il port di Bayonetta, Bayonetta 2 e Bayonetta 3, l'unico suggerimento che abbiamo ricevuto da loro ha avuto a che fare con il costume di Link in Bayonetta 1 e 2, e di come avrebbe dovuto essere un po' più rivelatorio. Nessun bias ha influenzato quell'aspetto del gioco, e credo che i giocatori debbano goderselo senza preoccuparsi di ciò. Come disse Iwacchi (riferendosi al compianto Satoru Iwata, ndr), Nintendo non è solamente una grande compagnia con divieti ad ogni angolo, e dopo aver lavorato con loro per così tanto tempo, ho l'impressione che nonostante a volte abbiano la testa dura, sono sorprendentemente aperti alle discussioni dirette sullo sviluppo e le vendite".

Bayonetta 3 verrà pubblicato il 28 ottobre 2022 esclusivamente su Nintendo Switch, anche nell'Edizione Speciale Mimesi della Trinità.