Bayonetta 3 non uscirà nel 2020? Nessun accenno nel corso del Nintendo Direct Mini

Contrariamente a quanto sperato da tutti coloro che attendono con ansia l'uscita di Bayonetta 3 su Switch, la sorpresa fatta da Nintendo con il Direct Mini del 26 marzo non ha fornito ulteriori indizi sul nuovo action di PlatinumGames che, difatti, continua ad essere sprovvisto di una data di lancio ufficiale.

A dispetto dei numerosi annunci che hanno accompagnato l'ultimo Direct Mini non è stato fatto alcun riferimento a Bayonetta 3, nonostante sia uno dei titoli più attesi dall'utenza di Nintendo Switch.

Le ultime indicazioni fornite dagli autori giapponesi sono perciò quelle date a inizio marzo dal Vice Presidente di Platinum Games Atsushi Inaba, secondo il quale non c'è niente di cui preoccuparsi per l'uscita di Bayonetta 3: lo sviluppo del gioco starebbe procedendo in maniera spedita.

La software house di Osaka, d'altronde, non ha mai fatto segreto di essere impegnata su più fronti, dal crowdfunding di successo di The Wonderful 101 Remastered al nuovo gioco di Hideki kamiya Project G.G., fino ad arrivare all'apertura della divisione di PlatinumGames Tokyo per proseguire i lavori su di un engine proprietario.

Nonostante l'ermetismo dietro al quale si sono trincerati gli sviluppatori di Bayonetta 3 riguardo il prossimo capitolo di questa iconica serie, i fan della Strega di Umbra guardano con interesse alla data di mercoledì 1 aprile per assistere al quarto e ultimo annuncio di PlatinumGames. Che ci sia proprio il reveal della data di lancio di Bayonetta 3 dietro alla sorpresa anticipata da Inaba come un "qualcosa di segreto e assolutamente interessante" per i propri appassionati?