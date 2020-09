Bayonetta 3, nessuna notizia da 1.000 giorni: il gioco ancora lontano dai radar

Ad ormai un anno senza trasmissione di Nintendo Direct, vi è un titolo atteso su Nintendo Switch del quale si sono ormai da tempo perse le tracce: Bayonetta 3.

Il terzo capitolo della saga di Platinum Games è stato presentato al pubblico per la prima volta in occasione della cerimonia di assegnazione dei Game Awards del 2017. Durante l'evento condotto, come tradizione, da Geoff Keighley, l'allora presidente di Nintendo America Reggie Fils-Aimé aveva confermato l'arrivo sulla console dei porting di Bayonetta e Bayonetta 2. Non soddisfatto, il dirigente della Casa di Kyoto aveva però approfittato dell'occasione anche per mostrare agli appassionati anche il primo trailer di Bayonetta 3.

Ebbene, da allora sono ormai trascorsi oltre 1.000 giorni: un periodo di tempo decisamente lungo, durante i quali non è stato mostrato ulteriore materiale promozionale dedicato alla nuova avventura della Strega di Umbra. L'esclusiva resta ad ogni modo molto attesa dal pubblico Nintendo Switch, che resta in grande attesa di poter apprender nuovi dettagli in merito.



Nel corso degli ultimi mesi, il team di Kamiya ha confermato che lo sviluppo di Bayonetta 3 sta procedendo e che i videogiocatori non devono preoccuparsi. Nel frattempo, gli appassionati Nintendo attendono novità anche sul fronte dei lavori su Metroid Prime 4 e il sequel, privo di titolo ufficiale, di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.