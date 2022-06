Bayonetta 3, novità a breve? Un indizio dallo store Nintendo lo fa pensare

Bayonetta 3 è tra i giochi più attesi dai possessori di Nintendo Switch, ed i fan dell'omonima strega sperano di scoprire al più presto quando il nuovo episodio della serie farà il suo debutto sul mercato, attualmente ancora previsto per un generico 2022.

Con le speculazioni su un Nintendo Direct previsto per metà giugno 2022 che hanno iniziato a diffondersi per la rete, la possibilità che l'Action di Platinum Games possa mostrarsi di nuovo a breve è concreta, e un potenziale indizio potrebbe arrivare dal My Nintendo Store presente nel sito ufficiale americano della Grande N, dove è possibile prenotare le prossime produzioni in arrivo o acquistare i titoli già disponibili.

Ebbene, Bayonetta 3 è la prima voce che compare una volta aperta la pagina dello Store, accanto a diverse altri giochi con date d'uscita già confermate, quali Pokémon Scarlatto e Violetto, Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3 giusto per fare alcuni nomi. Ad attirare l'attenzione è il fatto che, a quanto sembra, la nuova opera di Hideki Kamiya non era presente nel negozio online in una posizione così elevata. L'icona presente per ora ne ribadisce l'uscita per il 2022.

Che stiano per arrivare novità importanti su Bayonetta 3? Se davvero un nuovo Direct è imminente, la sua presenza sarebbe decisamente probabile. Tra l'altro negli scorsi giorni Kamiya ha ribadito di giocare gli altri due episodi prima di Bayonetta 3, così da potersi godere il terzo capitolo al 100%.