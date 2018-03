sarà uno dei protagonisti del nuovo Nintendo Direct in onda questa sera alle 23:00? Al momento non lo sappiamo ma nelle scorse oreha ritwittato il messaggio di annuncio dell'evento, dando vita quindi a una serie di speculazioni in tal senso...

Hideki Kamiya non ha mai pubblicizzato i Direct della casa di Kyoto in passato e il fatto che abbia iniziato a farlo potrebbe far pensare alla voglia di comunicare ai fan la presenza di Bayontta 3 nella line-up della trasmissione.

Non ci resta che attendere qualche ora per saperne di più, il Direct dell'8 marzo andrà in onda questa sera alle 23:00, commentato in diretta su Twitch e YouTube da Francesco Fossetti e Alessandro Bruni.