Bayonetta 3: in offerta su Amazon ad un super prezzo

Bayonetta 3 è un gioco action/adventure uscito il 28 ottobre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch, sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Nintendo, sequel diretto di Bayonetta e Bayonetta 2.

In questo nuovo capitolo della serie possiamo risvegliare il lato oscuro di Bayonetta grazie alla mimesi demoniaca, la nuova tecnica che permette di evocare il demone legato all'arma utilizzata in quel momento per sferrare delle combo micidiali. É possibile anche evocare i demoni durante la battaglia, come per esempio Gomorrah, Malphas e Phantasmaraneae, utilizzandoli individualmente e scatenando i loro poteri infernali.



Nel gioco incontreremo altre Bayonetta provenienti da universi paralleli e potremo anche impersonare Viola, un nuovo personaggio armata di spade accompagnata dal suo demone Chesire.

