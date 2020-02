Bayonetta 3, parla Platinum Games: lo sviluppo procede, il pubblico ha già degli 'indizi'

Nell'ultimo numero di Weekly Famitsu, magazine ampiamente noto in Giappone, è presente un'interessante intervista ad alcuni dei volti più noti di Platinum Games: Atsushi Inaba e Hideki Kamiya.

Nel corso della chiacchierata è stato confermato che la software house ha in programma un grande annuncio per la prossima settimana, dalla natura non meglio specificata. Secondo quanto riportato da Twinfinite, tuttavia, le formulazioni utilizzate dai due professionisti videoludici sembrano sottintendere che le novità non riguarderanno l'atteso Bayonetta 3.

Il gioco è stato comunque protagonista di alcune dichiarazioni interessanti, provenienti in particolare da Kamiya. Quest'ultimo, riconoscendo che è passato molto tempo dal primo reveal del titolo, ha infatti ribadito che lo sviluppo sta in verità procedendo senza intoppi. Lo sviluppatore di Platinum Games ha inoltre invitato i giocatori più curiosi a dare uno sguardo approfondito al trailer di Bayonetta 3 pubblicato nel 2017. A quanto pare, infatti, il team vi ha inserito alcuni "indizi". Kamiya si augura che la ricerca di questi ultimi possa intrattenere il pubblico sino alla pubblicazione di nuove informazioni sulla prossima avventura della Strega di Umbra.



Attendendo il 27 febbraio, ricordiamo che Platinum è attualmente impegnata nella realizzazione della remastered di The Wonderful 101, originariamente pubblicato in esclusiva su Nintendo Wii U.