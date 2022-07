Bayonetta 3 sarà il più pesante della trilogia: tutti i dettagli dall'eShop

Solo qualche giorno fa abbiamo finalmente conosciuto la data d'uscita di Bayonetta 3, la quale è stata svelata al pubblico con uno spettacolare trailer dedicato alla Strega di Umbra e ai suoi nuovi e vecchi alleati. Pur mancando ancora qualche mese al lancio, Nintendo ha già fornito tutti i dettagli in merito al peso del gioco su Switch.

Il sito ufficiale americano del colosso dell'industria videoludica si è di recente aggiornato con qualche nuova informazione sul gioco. Grazie ai dati presenti sul portale, possiamo ora sapere quanto spazio sarà necessario liberare nella memoria interna della console ibrida o sulla scheda SD: Bayonetta 3 in versione digitale avrà infatti bisogno di ben 15 GB di spazio libero. Si tratta di un quantitativo di spazio notevole se confrontato con quelli di altre esclusive per Nintendo Switch e, cosa ancora più importante, si tratta del capitolo della serie con le dimensioni più elevate. Per chi non ricordasse, il primo Bayonetta ha un peso di soli 8,6 GB e il secondo capitolo è una via di mezzo tra gli altri due, visto il suo peso di 12,4 GB.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in formato fisico e sul Nintendo eShop a partire dal prossimo 28 ottobre 2022. Sulle nostre pagine potete trovare anche i dettagli sull'esclusiva Trinity Masquerade Edition di Bayonetta 3, i cui preorder non sono ancora stati aperti ufficialmente.