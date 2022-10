Bayonetta 3, Platinum Games fa centro: i voti internazionali sono grandiosi

Ci sono voluti otto anni, ma finalmente la Strega di Umbra ha fatto il suo ritorno con un'avventura nuova di zecca. E sembra proprio che Platinum Games abbia consegnato ai fan un altro Action di elevatissima caratura, stando alle valutazioni provenienti dalla stampa internazionale.

Nella nostra recensione di Bayonetta 3 abbiamo dipinto il nuovo episodio della serie come un prodotto di eccellente caratura che si impone tra le migliori produzioni apparse su Nintendo Switch nel corso del 2022, e in giro per il mondo sono in tantissimi a pensarla in maniera analoga. Nel momento in cui scriviamo, infatti, Bayonetta 3 ha raggiunto una notevole media di 89 sul noto portale Metacritic, frutto di 65 diversi verdetti che elogiano praticamente all'unanimità l'ultima fatica di Platinum Games.

Sono sette i punteggi pieni finora assegnati, con un 100 proveniente da testate come Telegraph, The Guardian, VG247 e Nintendo Life, ma in generale abbondano le valutazioni attorno al 90 e solo in rarissimi casi si scende sotto l'80: GamesRadar e Gfinity sono stati più severi con l'atteso Action, mantenendosi comunque sul 70.

Insomma, dopo le polemiche su Bayonetta 3 sollevate da Hellena Taylor, lo studio nipponico può tirare un sospiro di sollievo e godersi intanto i favori della critica, in attesa di scoprire come andranno le performance del gioco a livello commerciale. Ricordiamo a tal proposito che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva Switch dal 28 ottobre 2022, pronto per regalare nuove, grandi battaglie a tutti i fan della serie.