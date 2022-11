Bayonetta 3: il titolo Platinum Games è in cima alla classifica eShop

Come ribadito a più riprese nell'arco degli scorsi giorni che hanno accompagnato l'uscita di Bayonetta 3 nei lidi di Nintendo Switch, la nuova esclusiva per la console ibrida della Grande N continua a macinare numeri da capogiro per la saga targata Platinum Games. Come abbiamo visto, infatti, Bayonetta 3 ha venduto 40.000 copie in Giappone.

Tuttavia, la grande produzione sopracitata prosegue la sua scalata verso il successo, tanto da aver raggiunto, nel corso delle ultime ore, il primo posto nei titoli della settimana su eShop. Tale classifica tiene conto dei trenta titoli più scaricati dal portale online proprietario di Nintendo, creando invece una seconda lista separata per tutti quei titoli che sono disponibili solo sottoforma di download digitale.

Dunque, seppure questa lista non tenga conto delle edizioni fisiche dei giochi in classifica ai fini dei dati di vendita complessivi, possiamo comunque tenerne conto per poter affermare senza troppi dubbi che l'ultima fatica targata Platinum Games sta riscontrando un successo planetario. Qui di seguito vi rimandiamo alla lista completa dei trenta titoli più venduti nel corso di questa settimana su Nintendo eShop:

Bayonetta 3

Call of Juarez: Gunslinger

Mario + Rabbids Sparks of Hope

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition

Persona 5 Royal

Disney Dreamlight Valley

Minecraft

Splatoon 3

Among Us

Mario Kart 8 Deluxe

Stardew Valley

LEGO Harry Potter Collection

Cult of the Lamb Cultist Edition

Nintendo Switch Sports

Mario Party Superstars

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition

Dicey Dungeons

Super Smash Bros. Ultimate

Boomerang Fu

Leggende Pokémon Arceus

Animal Crossing: New Horizons

Amnesia: Collection

Mortal Kombat 11 Ultimate

BioShock: The Collection

Factorio

Harvestella

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Resident Evil 4

Overcooked 2

LEGO Marvel Super Heroes

Al terzo posto di questa classifica possiamo trovare anche un altro nome di spicco rispetto alle ultime produzioni del mese di ottobre 2022: anche Mario+Rabbids Sparks of Hope è un altro grande successo, seppure attiri meno l'attenzione - in riferimento solo alla sopracitata classifica - a causa del genere di riferimento: infatti, i JRPG (cui appartiene Bayonetta 3) attirano indubbiamente meno interesse rispetto ad un prodotto più orientato ad un pubblico occidentale come il sequel di Mario+Rabbids. Qui di seguito, inoltre, continuiamo ad elencarvi la lista dei trenta titoli più acquistati tra i prodotti esistenti solo sottoforma di download digitale:

Call of Juarez: Gunslinger

Disney Dreamlight Valley

Among Us

Stardew Valley

Dicey Dungeons

Boomerang Fu

Amnesia: Collection

Factorio

Ori and the Blind Forest

Jenny LeClue: Detectivu

Green Hell

Kirby’s Dream Buffet

The Jackbox Party Pack 9

The First Tree

Cooking Simulator

Totally Accurate Battle Simulator

Death’s Door

Cuphead

Little Misfortune

Hollow Knight

Retro Bowl

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm

Cozy Grove

Octodad

One Piece: Unlimited World Red

Cult of the Lamb

Doom

Thief Simulator

Don’t Starve

Cattails

Bayonetta 3 rimane ancora una volta sul podio, a distanza di una settimana. Come visto in precedenza, Bayonetta 3 era nella top 10 della classifica UK, insieme ad altri colossi videoludici come l'ultima iterazione della saga di Call of Duty, CoD Modern Warfare 2.